Bergamo, incidente sul lavoro in una cava a Ghisalba: operaio schiacciato da un macchinario, è grave

Un operaio di 52 anni è rimasto schiacciato da un macchinario e ha riportato gravi ferite mentre era la lavoro in una cava di calcestruzzo a Ghisalba, in provincia di Bergamo. L’infortunio si è verificato poco dopo le 18.30 di ieri, mercoledì 27 novembre. Le condizioni del lavoratore sono apparse subito molto serie ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII.