in foto: Immagine di repertorio

Vasto incendio nel Bergamasco dove le fiamme hanno bruciato ettari di bosco a Brumano, in Valle Imagna. Paura per gli ospiti del rifugio Resegone, che è stato evacuato in via precauzionale. Gli uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile sono intervenuti con quindici soccorritori e tre mezzi e hanno lavorato a lungo per domare le fiamme ed evitare che si propagassero, distruggendo altri alberi. Le operazioni di spegnimento del rogo si sono protratte per molto tempo: dopo le prime tre ore i pompieri sono riusciti a contenere le fiamme ma non a spegnerle. Non è chiara l'origine dell'incendio, né cosa possa averlo provocato.

Le fiamme si sono diffuse grazie al forte vento che sta imperversando su tutta la Lombardia, rendendo più lungo e complicato l'intervento dei vigili del fuoco. Oggi pomeriggio due incendi sono divampati nel Comasco: uno a Sorico, dove le fiamme hanno bruciato un agriturismo e sono rimaste intossicate tre persone e un'altro a Montemezzo, dove una persona ha subito una lieve ustione nel tentativo di spegnere il rogo.