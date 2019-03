in foto: Tribunale di Bergamo

Per non far saltare l'udienza prevista per quel giorno, un giudice del tribunale di Bergamo ha deciso di risolvere a modo proprio un imprevisto. L'interprete cinese che avrebbe dovuto assisterlo durante il processo su un caso di passaporti falsi appartenenti ad alcuni cittadini cinesi non era disponibile, così come gli altri due in lista e solitamente chiamati a svolgere il lavoro. E per non rimandare il procedimento per direttissima l'uomo ha così deciso di adottare una soluzione "fai da te": ha reclutato un ragazzo cinese per strada e gli ha chiesto di svolgere proprio il compito di traduttore dei due imputati. I due uomini a processo erano stati arrestati sabato all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, mentre tentavano di imbarcarsi a bordo di un volo che li avrebbe portati a Dublino, in Irlanda. È stato in quell'occasione, al controllo dei documenti prima dell'imbarco, che i due sono stati trovati in possesso dei passaporti falsi e immediatamente arrestati.