Erano destinati alle piazze di spaccio delle province di Bergamo e Brescia, i 50 chili di marijuana sequestrati mercoledì mattina dai carabinieri di Clusone e Breno, nel comune bergamasco di Calusco d'Adda. La droga era nascosta nel garage dell'appartamento di un uomo di 34 anni, di nazionalità albanese, già noto alle forze dell'ordine proprio per reati legati allo spaccio. L’uomo è stato arrestato mentre caricava in auto un chilo di droga: secondo i militari si tratterebbe di un corriere che distribuisce la droga a spacciatori per il mercato locale. Il 34enne si trova ora in carcere.

L'arresto fa parte della della maxi operazione antidroga che martedì aveva già portato al fermo di nove persone, tra italiani e albanesi, dedite al traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. L’operazione, diretta dalla Procura della Repubblica di Brescia e condotta dai Comandi Provinciali di Brescia e Bergamo dell’Arma, ha consentito di individuare una vera e propria raffineria della droga a Calusco, nella Bergamasca, dove sono stati sequestrati 12,5 chili di eroina, uno di cocaina, 10 di marijuana e circa 70mila euro in contanti. Droga che avrebbe fruttato sul mercato oltre 200mila euro.