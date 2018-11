Ha 68 anni, è sposato e ha precedenti, l'uomo arrestato dai carabinieri della compagnia di Clusone: a casa dell'uomo, a Tavernola Bergamasca, è stata sequestrata un'ingente quantità di materiale pedopornografico, distribuito tra il cellulare, il computer (dove sono stati scoperti centinaia di file, con foto e filmati a sfondo sessuale, con minori protagonisti) e i cd rom. Il 68enne il cui arresto è stato firmato dal pubblico ministero Maria Esposito, ieri mattina, è stato portato nel carcere di Bergamo ed è ora in attesa di essere ascoltato dal magistrato. Le indagini erano partite qualche tempo fa e in questi mesi i militari avevano raccolto diversi indizi sull'uomo, già conosciuto per i suoi precedenti, che hanno trovato conferma nella visione prima del cellulare, poi del pc e infine dei cd. Su tutti i dispositivi i filmati e le foto erano più o meno gli stessi. Molto di difficile visione da parte degli stessi carabinieri a causa delle crudezza delle immagini. Le forze dell'ordine sono così intervenute lunedì mattina con un paio di pattuglie che hanno fermato il pensionato.