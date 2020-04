Tra le molte storie che si intrecciano nella provincia di Bergamo travolta dall'emergenza coronavirus c'è anche quella di Ettore Schiavi, vicesindaco di Onore e tecnico radiologo dell'ospedale di Piario. Risultato positivo al coronavirus, è stato malato in quarantena per quasi un mese prima di essere dichiarato guarito. Ora potrà tornare al suo posto in ospedale. "Fremevo per tornare", ha raccontato a L'Eco di Bergamo. "Mi sentivo come il calciatore messo in panchina nelle partite decisive", ha spiegato l'amministratore del paesino di nemmeno mille abitanti al quotidiano bergamasco, che il 7 marzo aveva accusato i sintomi tipici del covid-19: febbre, tosse e spossatezza, ed era stato messo in isolamento.

In provincia di Bergamo un quarto dei morti lombardi

La provincia di Bergamo è il territorio più colpito dall'epidemia. Non per numero di casi accertati ufficialmente (è stata superata dalla città metropolitana di Milano) ma per l'enorme quantità di vittime. Quasi un quarto dei decessi in Lombardia (2.480 su 9.202 totali) si sono verificati nella Bergamasca. Nelle scorse settimane hanno fatto il giro del mondo le immagini delle carovane di camion dell'esercito che trasportavano decine di salme verso i crematori di molte località del nord Italia perché gli impianti locali non riuscivano più a rispondere alle richieste.

Ventidue medici bergamaschi vittime del covid-19

Negli ospedali di tutta la provincia dottori, infermieri e operatori sanitari sono da settimane sottoposti a una pressione straordinaria. Ventidue medici bergamaschi hanno perso la vita per l'epidemia. L'elenco delle vittime è stato pubblicato dall'Ordine dei medici: si tratta di Carlo Zavaritt, pediatra e neuropsichiatra infantile, Mario Giovita, medico di medicina generale, Antonino Buttafuoco, medico di medicina generale, Bruna Galavotti, psichiatra e decana dell’associazione donne medico di Bergamo, Piero Lucarelli, anestesista, Vincenzo Leone, medico di medicina generale e vicepresidente SNAMI, Rosario Lupo, medico legale, Vincenza Amato, dirigente medico, Marino Chiodi, oculista, Carlo Alberto Passera, medico di medicina generale,Francesco De Francesco, medico ospedaliero, scultore e pittore, Flavio Roncoli, medico di medicina generale, Benedetto Comotti, ematologo, Giulio Calvi, anestesista, Michele Lauriola, medico di medicina generale, Silvio Lussana, medico internista, Aurelio Maria Comelli

cardiologo, ex primario di medicina interna, Guido Riva, medico di medicina generale, Marino Signori, medico del lavoro Asst Bergamo rst, Marcello Cifola, otorinolaringoiatra, Riccardo Paris, cardiologo, Italo Nosari, diabetologo.