Ci sarebbero 22 mila persone che si spostano per lavoro tra i 104 mila potenziali contagiosi tra Bergamo e provincia. Lo ha spiegato il sindaco bergamasco Giorgio Gori, che ha diffuso su Twitter i primi dati derivanti dall'applicazione "Oggi Come Stai", l'applicazione per monitorare la diffusione del coronavirus sul territorio bergamasco. Che farebbe emergere un dato preoccupante riguardo i "potenziali contagiosi" che si spostano per motivi di lavoro sul territorio orobico. L'applicazione, disponibile per tutti i bergamaschi, si utilizza su base volontaria, mediante la registrazione sul relativo sito internet, inserendo i propri dati anagrafici, quelli sulle patologie pregresse e quelle sull'evento riscontro di sintomi riconducibili al coronavirus.

"Primi dati derivanti dall'uso di Oggicomestai, l'app sviluppata da ATS e Comune di Bergamo", ha spiegato il sindaco orobico Giorgio Gori su Twitter, "su un campione di 39 mila utenti della provincia di Bergamo, il 35% ha avuto o ha sintomi CoViD-19. Si stima +10% asintomatici". In base a questi dati, ci sarebbero "104 mila potenziali contagiosi quest'oggi", di cui "22 mila si muovono per lavoro". Gori ha anche spiegato che con "il 35% che dichiara sintomi CoViD-19", si possa fare una stima di "381 mila bergamaschi contagiati, cui va aggiunto 10% asintomatici: il totale fa 495 mila. I decessi riconducibili a CoViD-19 sono stati dal 1° marzo circa seimila, secondo i dati anagrafici comunalali", il che porterebbe dunque ad una "mortalità dell'1.22%. Per la Regione, i positivi a Bergamo sono 11.047", ha quindi concluso Gori.