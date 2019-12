È stato premiato ieri sera a Bergamo Alejando "Papu" Gomez, l'attaccante argentino dell'Atalanta che ha trascinato i nerazzurri in campionato e nella storica qualificazione in Champions League l'anno scorso, e l'altrettanto storico passaggio agli ottavi del torneo. A consegnarli la benemerenza civica, è stato il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che ha sottolineato come "le benemerenze sono grandi ‘grazie' che l'amministrazione rivolge a quei cittadini che nella loro vita hanno dato lustro a Bergamo".

Un argentino alla conquista di Bergamo, è cittadino onorario

Gomez, argentino nato a Buenos Aires nel 1988, è stato quindi incoronato dal primo cittadino bergamasco che, di fatti, gli ha consegnato il privilegio di essere cittadino onorario di Bergamo. Per lui, Gori, ha avuto parole al miele: "Un rappresentante della bergamaschità che arriva da molto lontano e vi ha aggiunto un tocco di fantasia tipico della sua terra. È il simbolo di una comunità aperta al mondo in cui non conta dove si è nati. Personalmente gli avrei dato il premio solo per il gol di ieri al Milan…". Un vero capolavoro, apripista della manita rifilata dall'Atalanta ai rossoneri che ha fatto sprofondare il morale dei tifosi del Diavolo e veleggiare verso il paradiso quelli della Dea. Tanto che c'è qualcuno che non reputa più l'Atalanta un'outsider, bensì una grande. E questo è merito anche di Gomez, piccolo grande giocatore che ha ridato lustro – insieme al miracoloso Gian Piero Gasperini e il patron Antonio Percassi – alla società di Zingonia.