Un escursionista è rimasto gravemente ferito nella mattinata di oggi, sabato 1 febbraio, mentre si trovava in località Cornalba sul Monte Alben, in provincia di Bergamo. I soccorsi inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza sono intervenuti nel canale del Sacco dopo che alcuni escursionisti che si trovava in compagnia dell'uomo precipitato hanno dato l'allarme: l'uomo ha perso l'equilibrio per cause da accertare ed è precipitato in un canalone cadendo per una cinquantina di metri.

L'escursionista è stato trasportato in codice rosso in ospedale

L'incidente è accaduto attorno alle 10.30, a 1800 metri di quota. Per soccorrere l'escursionista precipitato è intervenuto un elicottero che si è alzato in volo da Bergamo e una squadra del soccorso alpino di Oltre il Colle. L'uomo, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Vi è arrivato in codice rosso, il più grave, a causa dei traumi riportati nella caduta. Non si conoscono ancora nel dettaglio le sue condizioni ma nell'incidente avrebbe riportato traumi importanti al bacino e al dorso. Dalle testimonianze degli altri escursionisti che si trovavano con l'uomo caduto si dovranno capire le cause dell'incidente.