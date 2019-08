Momenti di paura per un escursionista milanese che questa mattina è stato morso da una vipera a Branzi, in provincia di Bergamo. L'uomo stava facendo un'escursione sui monti dell'Alta Val Brembana, e si trovava a poche centinaia di metri dal rifugio Laghi Gemelli, quando è stato attaccato dal rettile. Pur sotto choc e dolorante è riuscito ad arrivare a piedi al rifugio, dove è stato soccorso.

L'allarme è scattato con la chiamata al 118 Areu alle 13.25 di oggi, martedì 27 agosto. Sul posto è arrivato un mezzo dell'elisoccorso che trasportato il ferito all'ospedale di Sondrio. L'escursionista non ha mai perso conoscenza, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Cosa fare se si viene morsi da una vipera

Le vipere sono serpenti piuttosto diffusi sui monti italiano. Si solito si trovano tra i sassi o in zone prossime ad arbusti. Attaccano l'uomo solo se si sentono in pericolo molto da vicino. La prima strategia per evitare morsi è quindi mantenersi sul sentiero, fare rumore o tastare il terreno con un bastone e indossare scarpe adatte e pantaloni lunghi per coprire le gambe. Cosa fare in caso di attacco? Il morso della vipera si riconosce da due fori sulla pelle distanti circa un centimetro tra loro. I primi sintomi sono dolore, bruciore, edema, eritema e bolle. Il primo consiglio dei medici in caso di morso di una vipera è mantenere la calma, perché lo stress rende più rapida la diffusione del veleno. Quindi è bene togliere anelli e bracciali prima che la zona si gonfi, lavare la ferita con acqua corrente e disinfettare. Fasciare o comprimere la zona del morso, senza però usare un laccio emostatico) e naturalmente recarsi subito al Pronto soccorso. Non disinfettare con alcol e non provare ad aspirare il veleno.