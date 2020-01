Un litigio al bari sfociato in una rissa e finito con due persone all'ospedale con ferite al volto e alla bocca, colpite con il coccio tagliente di un bicchiere. È successo la notte scorsa in un bar di Fontanella, in provincia di Bergamo.

Rissa in un bar nella bergamasca: giovane ferito con un coccio di bicchiere

Ad avere la peggio è stato un 28enne, colpito con un coccio di bicchiere, usato come arma da uno dei partecipanti alla rissa, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol. Il giovane ha riportato una ferita alla bocca e ha perso alcuni denti. Anche un 25enne è rimasto coinvolto ed è stato soccorso con una ferita allo zigomo.

Soccorsi e medicati al Civile di Brescia

Entrambi sono stati portato agli Spedali Civili di Brescia, in condizioni non gravi. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che sono arrivati sul posto per calmare gli animi. I militari hanno sentito le persone presenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e le responsabilità.