Lee Roy James Baptiste, alias Lsoundbwoy, 24 anni, aveva una storia affascinante quanto piena di obiettivi raggiunti e da raggiungere. Originario delle Seychelles ma nato a Napoli: era molto conosciuto a Mornico al Serio in provincia di Bergamo, dove viveva da tempo con la mamma nella palazzina di via Cavour, e dove faceva il dj ed era grande appassionato di musica reggae. La sua storia è stata durissima dall'inizio l'ha spiegata lui sulla sua pagina Facebook: «Di madre seychellese e padre ghanese ma fin da subito visse solo con la madre, i due fratelli e la sorella maggiore, il padre scomparve nel nulla senza mostrare più traccia di se ne interesse per suo figli». Lee Roy è morto nella notte in maniera assurda: era rientrato a casa dopo una serata con gli amici, si era – questa è la ricostruzione che è tuttavia ancora al vaglio – accorto di non avere le chiavi e per questo si sarebbe arrampicato sul balcone per entrare da una portafinestra del terrazzo.

Qui il dramma: il giovane ha perso l'equilibrio ed è caduto, morendo sul colpo. La caduta risalirebbe a notte fonda, ma a dare l'allarme questa mattina è stata una vicina di casa che lo ha trovato a terra senza vita: immediatamente sono intervenuti i soccorsi del 118, che si sono rivelati vani. I carabinieri non avrebbero dubbi sulla dinamica dei fatti. La salma del ventiquattrenne è a disposizione della magistratura bergamasca, che potrebbe disporre l'autopsia per chiarire le circostanze della morte.