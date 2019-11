in foto: Immagine di repertorio

Il Natale a Bergamo inizia il 24 novembre. Un evento organizzato dal distretto urbano del commercio di Bergamo e pubblicizzato su Facebook annuncia le prime iniziative natalizie in città, con l'installazione di una ruota panoramica e del consueto albero di Natale, che saranno le attrazioni della festa organizzata dai commercianti bergamaschi. "Uno spettacolo unico ed emozionante" si legge nel post pubblicato sul social network. Il programma prevede l'accensione dell'albero di Natale e l'attivazione della grande ruota di 32 metri che sarà installata davanti a Palazzo Frizzoni.

A Bergamo le attrazioni natalizie dal 24 novembre

Il via all'evento organizzato dai commercianti della città è previsto per il 24 novembre a partire dalle ore 17.30 in piazza Matteotti. "Lo spettacolo è realizzato grazie al contributo di Atb – Azienda Trasporti Bergamo e la ruota panoramica è realizzata grazie al contributo di Valtellina Spa", spiegano gli organizzatori. L'attrazione sarà installata qualche giorno prima dell'evento del 24 novembre e resterà attiva per tutto il periodo natalizio, fino all'Epifania.

Una ruota panoramica alta 32 metri

Sarà possibile ammirare la città dall'alto e sono previste della cabine speciali per le persone con disabilità, che probabilmente avranno la possibilità di usufruire gratuitamente della ruota panoramica. Alla realizzazione dell'iniziativa hanno collaborato anche: Il comune di Bergamo, Confesercenti Bergamo, l'associazione Bergamo in centro, Le botteghe di Bergamo alta, Le botteghe di borgo Santa Caterina e il gruppo Vediamoci in borgo Santa Caterina.