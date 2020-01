in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è finito in ospedale dopo essere stato colpito da un getto d'acqua proveniente da un mezzo utilizzato per la pulizia delle strade: il 36enne, non è chiaro se un passante o un addetto alla pulizia, è stato trasportato d'urgenza in Pronto soccorso dove è giunto in codice rosso. Le due condizioni sarebbero piuttosto serie. Il singolare incidente è avvenuto questa mattina all'alba poco prima delle 6 a Bergamo lungo via Koch: secondo quanto si apprende sembra che l'uomo sia stato raggiunto al volto da un getto d'acqua della lancia di un mezzo per la pulizia delle strade. Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Stando a quanto si apprende ha riportato un trauma facciale e le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire l'accaduto.