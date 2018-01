Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi – martedì 16 gennaio – nel cimitero di Spirano in provincia di Bergamo. L'anziano, da quanto si apprende, è caduto rovinosamente all'interno di una tomba. Inutili i soccorsi giunti sul posto: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, di cui ancora non sono note le generalità.

Una gru dei vigili del fuoco per recuperare il corpo.

Sull'episodio è stato aperto un fascicolo dai carabinieri della stazione locale per chiarire cosa sia accaduto. Secondo le prime ricostruzioni il 74enne è precipitato in una botola, forse per un malore o per una tragica disattenzione, che darebbe accesso alle tombe: il corpo dell'uomo è stato recuperato da una gru dei vigili del fuoco. Il varco sarebbe rimasto aperto per dei lavori.