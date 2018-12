in foto: Immagine di repertorio

Sarebbe stato aggredito da un gruppo di animalisti, il cacciatore di 81 che ha denunciato di essere stato ferito da un giovane domenica pomeriggio. Il racconto dell'uomo è stato raccolto da L'eco di Bergamo che riporta i fatti avvenuti nelle campagne di Badalasco, frazione di Fara Gera d’Adda. Protagonista Lino Pessina, cacciatore di 81 anni di Almenno San Salvatore che sarebbe stato prima accerchiato da sei giovani e poi aggredito fisicamente da uno di loro che lo avrebbe colpito prima al volto facendogli cadere gli occhiali e poi alla gamba con un calcio. "Non capisco tanto accanimento, tra l’altro su una persona di una certa età come me – ha commentato Pessina – che paga i diritti per esercitare la caccia e quindi in regola con tutto". L'uomo, che ha ricevuto una prognosi di cinque giorni, oltre a essere cacciatore è anche responsabile della gara del canto degli uccelli, che si tiene ogni seconda domenica di agosto ad Almenno San Salvatore. "Io ho la coscienza a posto e in settimana ritornerò da solo nel mio capanno vicino al bosco dei Dossi, che gestisco regolarmente da vent’anni", ha concluso l'uomo.