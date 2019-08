British Airways torna all’aeroporto di Orio al Serio con un nuovo collegamento tra Milano-Bergamo a Londra Gatwick, che verrà operato tutti i giorni, (eccetto il sabato fino al 7 dicembre), con un Airbus 320 da 177 posti. La nuova rotta sarà inaugurata domenica 1 settembre con l'arrivo del primo aeromobile previsto alle 18:40 a Orio, da dove riparte alle 20:05. Il giorno seguente, lunedì 2 settembre, il volo è atteso alle 10:10 all’aeroporto di Milano Bergamo con partenza per Londra Gatwick fissata alle ore 11:00.

Orio al Serio, da 1 settembre nuova rotta British Airways per Londra Gatwick

L’ingresso ufficiale di British Airways nel network dell’aeroporto di Milano Bergamo incrementa le opzioni dei viaggiatori per raggiungere Londra e, attraverso lo scalo di Gatwick, altre destinazioni internazionali e intercontinentali. “La presenza della maggiore compagnia aerea del Regno Unito è motivo di prestigio e assegna al nostro aeroporto un ruolo ancora più rilevante nel panorama del trasporto aereo – commenta Giacomo Cattaneo, direttore aviation di Sacbo, società di gestione dell’Aeroporto di Milano Bergamo – L’apertura del collegamento con l’aeroporto di Londra Gatwick consente di creare una direttrice di significativa importanza logistica con la vasta e importante area a sud della capitale, offrendo comode opportunità di volo ai passeggeri diretti nel Regno Unito, soprattutto nell’ampia fetta di popolazione concentrata a est di Milano, e ai residenti nella catchment area del secondo scalo britannico, distante soli 45 km da Londra, in posizione ideale anche per raggiungere le numerose città della costa sud dell’Inghilterra e ottimamente servito per i trasferimenti via terra.

"La continua espansione della nostra rete di collegamenti ci consente di aggiungere nuove destinazioni degne di interesse. Il nuovo volo tra Londra Gatwick e Milano Bergamo ne è un ottimo esempio – dichiara Paolo De Renzis, Commercial Manager of Corporate Sales for Europe di British Airways – Ci auguriamo che i passeggeri che viaggiano da Milano Bergamo sappiano approfittare dell’opportunità offerta dei sei voli settimanali per Londra e che coloro i quali viaggiano da Gatwick apprezzeranno il richiamo dei laghi e delle località sciistiche facilmente accessibili da Milano Bergamo"