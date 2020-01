in foto: Immagine di repertorio

È stato il tempestivo intervento delle maestre a salvare la vita a una bambina di appena 9 anni colpita da un arresto cardiaco mentre era in classe: la piccola si è improvvisamente accasciata al suolo davanti agli occhi attoniti dei compagni, e la maestra che ha assistito alla scena ha immediatamente chiamato le colleghe delle altre sezioni per poi iniziare a rianimare la bimba. Un gesto rivelatosi fondamentale visto che le operazioni di rianimazione sono poi state portate avanti dal personale sanitario intervenuto sul posto poco dopo.

La piccola trasportata in ospedale è stata dichiara fuori pericolo poco dopo

L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 11.30 dalla scuola primaria di via Codussi a Lenna in provincia di Bergamo: la bambina che era in classe insieme con gli altri compagni è improvvisamente diventata cianotica e si è poi accasciata al suolo. A questo punto la maestra presente in classe in quel momento ha allertato le colleghe e il 118 giunto prontamente sul posto con un'ambulanza e successivamente un elisoccorso: la bambina affidata dai sanitari è stata così trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove, dopo gli accertamenti del caso, è stata dichiarata fuori pericolo. Secondo quanto trapelato sembra che il malore sia stato causato da una patologia di cui già soffriva la bimba.