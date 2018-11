in foto: (Foto di repertorio)

Non c'è stato nulla da fare per una delle tre anziane suore a bordo di una Fiat Punto che questo pomeriggio poco prima delle 14 si è schianta contro un muro in via Genova, a Piario, in provincia di Bergamo. Le altre due hanno riportato gravi ferite e per questo sono state trasportate immediatamente in elicottero ai vicini ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e al Civile di Brescia. Non sono ancora state diffuse le generalità delle suore, al momento si conosce solo l'età di due di loro: 79 e 84 anni. Subito dopo lo schianto sono intervenute sul posto due ambulanze, un’automedica e due elisoccorsi del 118, oltre alle forze dell’ordine. Presenti anche i vigili del fuoco di Clusone e Bergamo che hanno estratto dalle lamiere dell’auto i corpi delle suore. Sulla dinamica stanno indagando le forze dell'ordine: al momento non è ancora ben chiaro come l'auto abbia perso il controllo finendo per schiantarsi contro il muro.