Ha fatto un volo di sei metri in una scarpata, l'auto che è atterrata senza capovolgersi nel giardino di una casa privata. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze assai più gravi ma che per fortuna ha procurato solo lievi ferite ai due protagonisti di questa storia. È accaduto domenica a San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo, dove un'auto con a bordo una donna di 22 anni e il figlioletto di 3, è finita fuori strada mentre percorreva Via Piazzalunga. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco avvertiti dai passanti che hanno estratto il bambino e la giovane mamma dall'abitacolo: per loro oltre al grande spavento delle ferite lievi curabili in pochi giorni. Entrambi sono comunque stati trasportati all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti. Al momento dell'incidente non c'erano persone all'interno del giardino dove l'auto si è schiantata: sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia che hanno dato il via ai rilievi per stabilire le cause che hanno portato all'incidente.