in foto: Il tir bloccato sotto il ponte a Bergamo

Una scena assurda quella alla quale si sono ritrovati ad assistere i passanti di via Baschenis, a Bergamo, quando si sono trovati dinanzi a un enorme tir incastrato sotto un cavalcavia. L'autista del mezzo pesante infatti, forse guidato un navigatore o su propria iniziativa ha percorso la strada il cui accesso è vietato proprio ai tir con altezza superiore 3.80 metri. Un divieto anche ben segnalato, come fa notare qualcuno nel gruppo Facebook "Sei di Bergamo se", dove è stata postata la bizzarra foto. L'incidente è avvenuto venerdì mattina in via Autostrada e ha provocato lunghe code che per ore hanno mandato in tilt il traffico della zona. La strada è infatti il collegamento principale dalla città all'imbocco autostradale.

Stando a quanto si legge nei commenti al post nel gruppo non si tratta del primo episodio del genere. "Lì l'altezza del cavalcavia è di 3.80 metri e ci sono anche i cartelli che lo indicano" fa notare qualcuno, mentre altri ironizzano sullo slogan che campeggia sul cartellone pubblicitario piazzato sul cavalcavia: "Sì, viaggiare", un messaggio che stride con l'immagine del tir impossibilitato a partire pochi metri più sotto. SUl posto sono intervenuti anchegli agenti della polizia locale che giunto poco dopo hanno trovato la sttrada già libera: stabnd quanto raccontato da alcuni testimoni l'autista avrebbe sgonfiato le ruote per ageovlare il passaggio.