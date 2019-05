in foto: Immagine di repertorio

Alla fermata del bus, una volta sceso, ha trovato i controllori che gli hanno chiesto di mostrare il biglietto, ma lui, non avendolo, ha reagito in maniera violenta scagliandosi contro i quattro uomini. È accaduto a Bergamo nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio, in viale Roma. L'uomo, un 28enne di origine egiziana, era a bordo di un pullman della linea Atb quando quattro controllori si sono presentati alla fermata alla quale è sceso chiedendogli di mostrare il biglietto convalidato: il giovane però, che ne era sprovvisto, si è improvvisamente scagliato contro i quattro picchiandoli a più riprese.

L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Tre dei controllori sono per questo finiti in ospedale: sul posto infatti è giunto il personale sanitario con due ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale. Per fortuna le ferite riportate si sono rivelate di lieve entità e per questo hanno ricevuto le cure mediche necessarie. Insieme con i soccorsi del 118 sono giunti anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bergamo che hanno immediatamente fermato il 28enne: l'uomo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Al termine dei controlli è risultato un cittadino senza dimora e con diversi precedenti penali: comparirà domattina in tribunale a Bergamo dove sarà processato per direttissima.