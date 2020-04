Bergamo, abusi su minori e adulti manipolati: arrestato finto “santone” a capo di una setta

Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri di Almenno San Salvatore, in provincia di Bergamo, con l’accusa di aver abusato di due bambini e di aver sottoposto a vessazioni e umiliazioni numerosi adulti: si spacciava per “santone” e a capo di una vera e propria setta degli orrori si riuniva in appartamenti in diverse zone delle Marche dove si consumavano i riti che venivano poi filmati.