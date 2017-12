Una ragazza di 22 anni è morta durante la notte tra il 24 e il 25 dicembre dopo essere stata investita da un’auto in Città Alta a Bergamo, per la precisione su via Tre Armi. La giovane si trovava in sella alla sua bicicletta e l’uomo che l’ha travolta si è fermato per prestare soccorso ma non c’è stato nulla da fare per la 22enne. La tragedia è avvenuta intorno all’una della notte tra la vigilia e il Natale.

Il conducente della vettura che ha investito la ragazza è un uomo di 41 anni. Appena avvenuto lo schianto l’uomo si è fermato per prestare soccorso alla ragazza che stava scendendo verso il centro della città prima dell’impatto. Sono state provate varie manovre per rianimare la ragazza ma sono state tutte inutili. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118 che non hanno però potuto far nulla per salvarla. Insieme al loro, sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Bergamo che hanno il compito di ricostruire le dinamiche dell'incidente per capire cosa sia avvenuto.