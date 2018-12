Sono sette le persone coinvolte nel maxi tamponamento avvenuto questa mattina, intorno alle 6.30, lungo l'autostrada A4 Milano-Brescia: secondo quanto si apprende un mezzo pesante avrebbe colpito una vettura, dando il via a una serie di tamponamenti a catena che hanno visto il coinvolgimento di 4 camion e 2 auto. L'incidente si è verificato all’altezza del casello fra Cavenago e Cambiago e l’innesto con la A58 Tangenziale Esterna di Milano in direzione Milano. Al momento sarebbero circa 15 i chilometri di coda: si registrano rallentamenti anche nelle strade di collegamento all’autostrada e fino a le centro di Bergamo. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia stradale di Novate, i vigili del fuoco, un’automedica e due ambulanze. Diversi i feriti, due dei quali sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Vimercate.

Code per 15 chilometri e caselli chiusi

È stata disposta la chiusura del tratto tra Seriate e Bivio A4/A58 mentre per le operazioni di soccorso e di recupero dei mezzi, sono stati chiusi in entrata i caselli di Seriate, Bergamo e Dalmine. Per chi proviene da Brescia l'uscita consigliata è Castegnato. "Chi è in viaggio verso Milano deve uscire a Seriate ed è possibile rientrare in autostrada ad Agrate dopo aver percorso la viabilità ordinaria; in alternativa si consiglia di percorrere la A35 Bre-Be-Mi. Verso Brescia si registrano rallentamenti per i curiosi tra Milano est e Cavenago", fa sapere Autostrade per l'Italia che sta aggiornando costantemente la situazione attraverso il sito web.