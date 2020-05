Cercava di rubare cavi di rame da una cabina elettrica da 15mila volt, ma è stato colpito da una scossa e ha riportato gravi ustioni. È accaduto a un 26enne pregiudicato, rimasto ferito fuori dal centro abitato di Zandobbio, nella Bergamasca.

Cerca di rubare cavi elettrici: folgorato da scossa di 15mila volt

Il giovane, pregiudicato, cercava di impadronirsi dei preziosi cavi di rame quando è stato investito dalla scossa ad alta tensione. È stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con ustioni a mani e braccia, ma non è in pericolo.

Il giovane ha chiamato i soccorsi raccontando di essersi ferito con una recinzione

I fatti, riportati da L'Eco di Bergamo, sono accaduti nel pomeriggio di venerdì 29 maggio. È lo stesso 26enne a chiamare i soccorsi, ma senza raccontare la verità sull'accaduto. Avrebbe infatti riferito di essere rimasto folgorato toccando una recinzione per cavalli che si trova poco lontano. Ma la sua versione è stata rapidamente smentita: la batteria che alimenta la recinzione è di soli 12 volt e non avrebbe potuto provocare ustioni così gravi. Inoltre il proprietario ha confermato che in quel momento era scarica.

Accertamenti in corso, nessun provvedimento a carico del 26enne

Dopo l’intervento dei soccorritori con ambulanza e automedica, il 26enne è stato trasportato l’ustionato in ospedale per curare le ustioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che per un paio d'ore hanno svolto gli accertamenti sull'accaduto. Ora i carabinieri sentiranno il protagonista dello sfortunato tentativo di furto, per il momento non sono scattati provvedimenti a suo carico.