in foto: Alberto Brambilla (Facebook)

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, sabato 30 novembre, a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 35 anni, Alberto Brambilla, originario di Vimercate, è morto a causa delle ferite riportate nell'impatto tra la sua moto e un furgone. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 17.30 sulla strada provinciale Sp2 Monza-Trezzo. Stando a quanto ricostruito finora la vittima era in sella alla sua motocicletta e stava procedendo lungo la provinciale quando un furgone, immettendosi da una strada laterale, ha urtato la due ruote facendo finire rovinosamente a terra il centauro.

Il conducente del furgone rischia un'accusa per omicidio stradale

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Il motociclista è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: poco dopo il suo arrivo però i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo a causa dei gravi traumi riportati nello schianto. La vittima, Alberto Brambilla, risiedeva a Brembate: dopo un'esperienza lavorativa in una ditta di Vimercate si era messo in proprio. Appassionato di motori, in particolare dell'Alfa Romeo, lascia un fratello gemello. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri della compagnia di Monza e gli agenti della polizia locale di Bellusco che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del furgone, per il quale si profila una possibile accusa per omicidio stradale.