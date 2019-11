in foto: Immagine di repertorio

È stata trasportata in ospedale in codice rosso la ragazza di 21 anni che ieri pomeriggio è stata investita lungo la Padana Superiore nel territorio di Bellinzago Lombardo: le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto da richiedere l'intervento di un elisoccorso alzatosi da Como. Giunta all'ospedale San Carlo è stata affidata alle cure dei medici: secondo quanto trapelato le sue condizioni dovrebbero essere in netto miglioramento.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di ieri lunedì 18 novembre intorno alle 18.30 quando all'altezza del centro commerciale Corte Lombarda, una vettura ha travolto la giovane donna che stava attraversando la strada. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 inviati dalla centrale operativa di Areu che però viste le condizioni critiche della 21enne ha deciso di inviare in supporto anche un elicottero del 118 dal vicino ospedale di Como. Poco dopo sono giunti sul posto anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Cassano d'Adda per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Al termine dell’intervento la persona ferita, una ragazza di 21 anni, è stata trasportata in elicottero all’ospedale San Carlo, dove è arrivata in codice giallo.