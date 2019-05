in foto: (Immagine di repertorio)

È rimasto due giorni in un canale in aperta campagna nel territorio di Bellinzago Lombardo, nell'area metropolitana di Milano. Un 45enne di nazionalità egiziana è stato ritrovato nella mattina di ieri – martedì 22 maggio – nel fosso dove era precipitato domenica pomeriggio con la sua bicicletta sbattendo violentemente la testa. Quando ha ripreso conoscenza non era però in grado di risalire in superficie e così ha dovuto aspettare che due passanti, fortunatamente, lo notassero dando l'allarme. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale a bordo di un'eliambulanza. Le sue condizioni sono serie e, se non fosse stato fortuitamente trovato, non ce l'avrebbe fatta. Quando è stato soccorso si trovava in una condizione di semi incoscienza, provato da quasi 48 ore senza mangiare né bere, e a una notte passata senza nulla con cui riscaldarsi.

Sollievo per i familiari in apprensione

L'uomo, residente in Italia da molti anni, è residente a Gorgonzola dove stava tornando pedalando. Per ragioni ancora da chiarire è precipitato nel canale di irrigazione dopo aver perso l'equilibrio. I familiari, che lo attendevano domenica sera a casa, lo stavano cercando ma, da quanto si apprende, ancora non avevano denunciato ufficialmente la scomparso del loro congiunto. In ospedale è stato visitato e medicato. Le sue condizioni per fortuna non destano però particolare preoccupazione.