in foto: Francesca è scomparsa a Bedizzole, provincia di Brescia

Da sabato 25 gennaio alle 19 è scomparsa Francesca Fantoni, 35 anni, residente a Bedizzole, provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende, la donna non sarebbe rientrata in casa neanche durante la notte e il suo smartphone è stato ritrovato rotto nella piazza del paese. "Se qualcuno l'avesse vista, per favore contatti subito il numero 349 664 8502 (Monica) o chiami i Carabinieri al 112. Si chiama #Francesca, ma tutti la conoscono con il nome di Kekka. La famiglia e la comunità bedizzolese sono molto in ansia per lei", l'appello pubblicato su Facebook. Per il momento, però, della donna non c'è traccia.

Cominciate le ricerche di Francesca Fantoni, al lavoro carabinieri e Protezione civile

Le forze dell'ordine, in collaborazione con gli uomini della protezione civile, hanno cominciato le ricerche perlustrando i luoghi frequentati solitamente da Francesca. Fa preoccupare il ritrovamento del telefono completamente distrutto, ma potrebbe essere stata solo una caduta accidentale. Dalla sua scomparsa è trascorsa ormai più di una giornata intera.