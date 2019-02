Sono entrati in otto nel magazzino che fa capo alla logistica De Giorgio Srl in via dell'Industria a Basiano, nel Monzese. Incappucciati, col volto coperto dal passamontagna e armati di pistole i malviventi hanno fatto irruzione nella tarda serata di martedì poco dopo le 23.00: all'interno del magazzino hanno trovato 14 dipendenti che sono stati immediatamente bloccati e immobilizzati con delle fascette utilizzate per legare polsi e caviglie, così da non avere la possibilità di fuggire o avvisare i soccorsi. I malviventi hanno così con calma potuto portar via la merce che hanno caricato a bordo di un camion che avevano portato proprio per lo scopo: centinaia gli elettrodomestici e i capi d'abbigliamento rubati, per un valore complessivo di migliaia di euro.

I dipendenti hanno fatto scattare l'allarme dopo la fuga dei malviventi

A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato uno dei dipendenti che poco dopo la mezzanotte riuscitosi a liberare dalle fascette che gli bloccavano le mani ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto sono così giunti i militari della compagnia di Vimercate che hanno ascoltato i magazzinieri presenti e presi in ostaggio: stando a quanto si apprende i due malviventi a capo della banda sono italiani. I militari hanno acquisito immediatamente i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di venire in possesso di elementi utili. Sulla rapina indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Monza.