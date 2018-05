Paura questa mattina a Bareggio, in provincia di Milano. Un furgone che trasportava pane ha improvvisamente preso fuoco mentre era in movimento, incendiandosi completamente. Il conducente del mezzo è riuscito a frenare, scendere dal furgone e mettersi in salvo: grazie alla sua prontezza di riflessi nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul luogo dell'incendio, via Novara, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno spento il rogo con l'ausilio di un'autobotte: le operazioni per spegnere le fiamme hanno naturalmente comportato rallentamenti al traffico in via Novara. Non sono note le cause dell'incendio: le fiamme sarebbero partite dal vano motore del mezzo, probabilmente a causa del surriscaldamento di un componente del motore. Il furgone alla fine è andato completamente distrutto. Per una curiosa coincidenza, nella notte tra mercoledì e giovedì 3 maggio altri tre mezzi erano stati divorati dalle fiamme, sempre a Bareggio: a bruciare, per cause non ancora accertate, erano state due auto e un furgone parcheggiate in via Aosta.