in foto: Foto di repertorio

Ai clienti non vendeva solo panini, vino, toast e bevande, ma anche spinelli. I sospetti delle forze dell'ordine sul titolare di un bar di Castione, Valtellina, erano molti visto lo strano via vai nei pressi del locale. Per questo gli investigatori della sezione Narcotici della Squadra Mobile di Sondrio hanno deciso di effettuare un blitz all'interno dell'esercizio con l'aiuto del cane antidroga Quan. Dentro un armadio di legno in una stanza sul retro del bar c'erano 20 grammi di marijuana. Il titolare del bar, un uomo di 51 anni, è stato a piede libero alla Procura di Sondrio per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisizione anche a casa del titolare del bar

Grazie al fiuto del cane Quan, come detto, sono stati trovati due involucri di cellophane con dentro 9 grammi di marijuana ciascuno. A casa del gestore del bar gli agenti hanno trovato, sempre grazie a Quan, due confezioni di fiori e semi di marijuana nascosti in una scatola (dal peso totale di circa 6 grammi). Per questo, come detto, l'uomo, residente a Castione Andevenno, provincia di Sondrio, è stato denunciato in stato di libertà.