in foto: Immagine di repertorio

Ha guidato completamente ubriaco per chilometri finendo prima per abbattere alcuni cartelli stradali, poi per tamponare un'auto e infine per schiantarsi contro una vettura dei carabinieri. È accaduto la scorsa notte nel Bresciano, a Bagnolo Mella: alla guida della vettura un uomo di 41 anni di Bergamo che è stato arrestato al termine di un breve inseguimento proprio con i militari delal compagnia di Leno con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato, tra cui quello del veicolo militare e guida in stato di ebbrezza. Tutto è iniziato quando una donna con l'auto in panne e ferma a bordo strada proprio nel comune di Bagnolo Mella ha raccontato ai carabinieri di essere stata speronata da un'auto che viaggiava a fari spenti e ad alta velocità lungo le strade cittadine. A questo punto i militari si sono messi sulle tracce della vettura, descritta dalla donna come una Opel Meriva.

L'alcol nel sangue sei volte il limite consentito

L'auto è stata rintracciata poco dopo non lontano dal luogo dell'incidente dove i carabinieri hanno notato anche alcuni cartelli stradali abbattuti, come ad essere stati centrati da una vettura. Quando la Opel Meriva ha capito di essere tampinata dai carabinieri ha tentato di seminarli colpendo la vettura dei militari per ben due volte: nell'impatto però ad avere la peggio è stata proprio l'auto del fuggitivo che è stato dunque costretto a fermarsi. A quel punto il 41enne è stato in caserma: sottoposto all'alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico di 3,3 grammi per litro si sangue, ovvero oltre sei volte il limite consentito. I carabinieri della compagnia di Leno lo hanno così arrestato e gli hanno poi sequestrato l'auto: stando a quando si apprende avrebbe provocato danni per oltre 20mila euro che ora dovrà risarcire.