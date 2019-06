Sono sei i ragazzi finiti in ospedale nel weekend appena trascorso per abuso di alcol: i giovani, tre minori e tre appena maggiorenni, sono stati soccorsi a Bagnolo Cremasco, dopo aver preso parte a diverse feste tenutesi in zona per la fine dell'anno scolastico. La prima chiamata è giunta ai soccorritori nella notte tra sabato e domenica intorno alle 2.30: una volta giunto nei pressi di un noto locale del comune in provincia di Crema, il personale medico ha soccorso una ragazza appena 17enne sotto l'effetto di alcol. La giovane portata in Pronto Soccorso è stata stabilizzata e poi riaffidata alle cure dei genitori. Poco dopo è toccato a un ragazzo di 23 anni, che ha accusato un malore a causa proprio dell'abuso di alcol: anche lui è stato soccorso dagli uomini della Croce Verde che lo hanno portato in ospedale. Contemporaneamente il personale medico è intervenuto per soccorrere una ragazza di 20 anni all'esterno dello stesso locale.

Ragazzi maggiorenni comprano gli alcolici per i minori

Una situazione che si è ripetuta la notte successiva con le ambulanze della Core Verde che hanno soccorso tre giovani, due dei quali minori, che hanno sfiorato il coma etilico, a causa dell'abuso di alcol: portate in ospedale hanno trascorso la notte sotto osservazione. Non è la prima volta che il weekend porta con sé anche episodi del genere, sono sempre più infatti i casi di giovanissimi che si approcciano all'alcol spesso finendo per sentirsi male: sarebbero infatti almeno uno o due i minori che finiscono in ospedale ogni settimana. "Abbiamo visto ragazzini girare per la città con le bottiglie di superalcolici in mano già alle dieci di sera e qualcuno non sembrava proprio lucido – ha raccontato una donna residente nella zona della movida – ormai hanno imparato: mandano un maggiorenne a comprare alcolici al supermercato e poi se li dividono. Non ci sono controlli".