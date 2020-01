Ferruccio Bonacina è l'ex dipendente che ha salvato dalla chiusura l'azienda in cui lavorava. Insieme alla moglie ne è diventato titolare. Si tratta della 3bMeccanica di Urgnano, provincia di Bergamo. Due anni fa è stata affidata a un curatore fallimentare, ma Bonacina ha deciso di rilevarla salvando il lavoro ai 14 dipendenti che erano rimasti. Per quello che ha fatto ha ricevuto le congratulazioni dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Non ci sentiamo degli eroi"

"Ho cominciato a 14 anni, finito le scuole, nella vecchia ditta ho fatto di tutto, dal verniciatore al montatore al tornitore. C'erano 22 dipendenti quando è stato dichiarato il fallimento", ha raccontato Bonacina ai microfoni di Fanpage.it. "Il 21 novembre 2017 arriva il curatore fallimentare e mi fa: ‘Ma io come faccio a far chiudere questa azienda? Non posso chiudere un'azienda che sta lavorando'. È quindi andato dal giudice e ha chiesto una proroga". Una soluzione temporanea, ma a gennaio arriva la svolta: "Erano le 8 del mattino e io ero in riunione con il curatore fallimentare, mi arriva la telefonata della moglie che mi dice: ‘Tu saresti in grado di gestire l'azienda?' ‘Perché?'. ‘E se provassimo a rilevarla noi?'. il curatore mi guarda e mi chiede se fosse successo qualcosa. ‘Guardi, mia moglie mi ha proposto di rilevare l'azienda'. E lui: ‘Bene, se parlo di questo al giudice, cioè che un operaio rileva la propria azienda, il giudice mi dà subito parere positivo". E cosi è stato: "Per noi è stato un salto nel buio, ma abbiamo belle prospettive per il futuro, il lavoro c'è, stiamo cercando nuovi clienti. Ancora oggi dico che non so se senza mia moglie ce l'avrei fatta a fare questo passo. Non ci sentiamo degli eroi, ci sentiamo persone normali, umili. Però può essere un punto di slancio per chi ha problemi al lavoro".