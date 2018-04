Un avvocato e un mendicante. Sono loro, due figure decisamente agli antipodi, i protagonisti dell'episodio di cronaca avvenuto nel pieno centro di Milano lo scorso 4 aprile, mercoledì. Dell'episodio, riportato da diversi mezzi di informazione, si conosce solo la versione del professionista, che ha raccontato quanto accaduto alla polizia. L'avvocato avrebbe colpito involontariamente il mendicante con l'ombrello (mercoledì pioveva a dirotto), scatenando la sua violenta reazione. La vicenda è accaduta in largo Augusto, vicino al tribunale e a piazza San Babila. Il mendicante, un ragazzo di 20 anni che quotidianamente chiede l'elemosina davanti a un'edicola della zona, ha reagito al colpo ricevuto sferrando un pugno in testa all'avvocato: poi lo ha inseguito fino all'ingresso del suo studio in via Durini, continuando a minacciarlo anche dall'altra parte della porta a vetri.

Il mendicante era destinatario di un provvedimento di espulsione

A quel punto l'avvocato ha avvertito la polizia, fornendo una precisa descrizione del suo aggressore. Quando gli agenti sono intervenuti, la mattina seguente, hanno trovato il giovane al suo posto davanti alla solita edicola e lo hanno portato in questura, procedendo ad accertamenti nei suoi confronti. I controlli hanno rivelato che il ragazzo, di nazionalità nigeriana, era destinatario di un ordine di espulsione emesso dalla questura di Varese, scaduto lo scorso 10 gennaio ma evidentemente mai eseguito. Non è chiaro se il professionista lo abbia querelato per l'aggressione: nel frattempo il ventenne è stato denunciato per inosservanza al decreto di espulsione.