in foto: (Immagine di repertorio)

Una presunta avaria al motore di un aereo ha fatto scattare le procedure di emergenza su un volo della compagnia spagnola Iberia. Il velivolo, che era decollato da Madrid, attorno alle 18 ha effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Malpensa, dove era comunque diretto. A riportare l'inconveniente è stato il quotidiano "Il Giorno". Fortunatamente nessuno tra i passeggeri e l'equipaggio ha riportato traumi o contusioni: sul velivolo viaggiavano 157 persone e più di 20 tra piloti e personale di bordo: per tutti loro solo qualche minuto di apprensione. Stando a quanto riportato, il pilota del volo decollato alle 15.40 dalla capitale spagnola avrebbe ravvisato una presunta avaria a un motore del velivolo, un Airbus, chiedendo alle autorità aeroportuali di Malpensa di poter effettuare un atterraggio di emergenza. Come da prassi, quando l'aereo ha toccato terra ha trovato ad attenderlo sulla pista d'atterraggio ambulanze del 118, mezzi dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il velivolo è stato scortato in una piazzola dove tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare. Per i viaggiatori alla fine il disagio è stato minimo: l'aereo, nonostante l'inconveniente, è atterrato con un ritardo di mezz'ora.