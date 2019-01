Sono almeno cinque le persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto questo pomeriggio sull'autostrada A4 tra Bergamo e Brescia, in direzione Venezia. Secondo quanto si apprende sarebbero due le auto coinvolte che si sono scontrate in una dinamica non ancora chiarita: sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze e un'automedica che hanno soccorso i feriti. Tra questi anche una donna di 20 anni e un uomo di 61: nessuno risulta essere in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto tra Seriate e Grumello poco dopo le 16 di oggi: sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il sinistro ha causato rallentamenti su tutto il tratto autostradale come segnalato anche sul sito di Autostrade per l'Italia: lunghe code che hanno iniziato a diminuire poco dopo. La situazione sembra ora essere tornata alla normalità.