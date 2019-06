Tragico incidente questa mattina lungo l'Autostrada A4 dove un uomo è morto dopo essere rimasto coinvolto nello schianto del suo camper contro un camion. L'impatto è stato fatale per il 54enne che è morto sul colpo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale intervenuta immediatamente sul luogo dell'incidente, l'uomo alla guida dell'autocaravan stava percorrendo il tratto autostradale in direzione Milano quando intorno alle 9 di oggi, martedì 18 giugno, all'altezza del casello di Sirmione si è scontrato con il mezzo pesante, anch'esso diretto nel capoluogo lombardo. Il camionista è rimasto ferito in maniera superficiale ed è stato soccorso dal personal medico giunto sul posto con tre ambulanze supportate in un secondo momento anche da un elicottero.

Traffico congestionato tra Sirmione e Brescia: 9 chilometri di coda

Per il 54enne alla guida del camper le cui generalità non sono ancora state diffuse, purtroppo però non c'è stato nulla da fare: i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A nulla è servito l'arrivo dell'elimabulanza alzatasi dal Civile di Brescia. Ora gli agenti dovranno ricostruire quanto accaduto: per questo il tratto autostradale interessato è stato chiuso per permettere innanzitutto l'intervento del 118 e poi i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente. Per questo il traffico ha subito ingenti rallentamenti: la corsia interessata e quella successiva sono state chiuse causando code lunghe 9 chilometri già presenti a causa di un primo incidente avvenuto questa mattina all'alba, per fortuna senza feriti gravi, all'altezza di Desenzano, sempre in direzione Milano