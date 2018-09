Grave episodio ieri sera a Milano, in piazza Prealpi. Attorno alle 20.20, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, due auto si sono scontrate tra loro in piazza Prealpi. A causare l'incidente è stato il conducente di una delle due vetture: l'uomo non ha rispettato lo stop all'incrocio con via Panicale e ha travolto l'altra auto. Poi ha proseguito la sua corsa senza fermarsi e ha fatto perdere le proprie tracce. Nell'altra vettura si trovava un uomo di 46 anni, rimasto ferito per fortuna in modo lieve: l'uomo è stato medicato sul posto da un equipaggio del 118 e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Resta la gravità del gesto del conducente dell'auto pirata, che però potrebbe essere individuato a breve. Stando a quanto riporta la testata "Milanotoday", infatti, diversi testimoni avrebbero assistito all'incidente e sarebbero riusciti a prendere il numero di targa della vettura. A partire da questo elemento gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi, dovrebbero essere in grado di risalire in poco tempo all'automobilista. L'incidente ha causato qualche problema alla circolazione, dal momento che il traffico è rimasto bloccato in attesa che i vigili ultimassero i rilievi: anche i tram della linea 19 hanno subito qualche disagio.