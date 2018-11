in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente questa mattina in provincia di Pavia, sulla strada provinciale 206. Un'autocisterna carica di olio combustibile si è ribaltata per cause da accertare nel tratto compreso tra i comuni di Sannazzaro e Scaldasole. Il tir era appena uscito da una raffineria e viaggiava dunque a pieno carico. A un certo punto il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante che è uscito di strada e si è parzialmente ribaltato, appoggiandosi al guard rail. Non è chiaro se, nell'incidente, il camion abbia perso il proprio carico: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della protezione civile per escludere eventuali rischi per l'ambiente. L'autista del tir non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze nell'episodio. Più gravi le ripercussioni sul traffico: la circolazione sulla Provinciale è stata infatti sospesa per consentire le operazioni di recupero del mezzo pesante, rese naturalmente molto complicate per via del carico trasportato. Le operazioni sono affidate a protezione civile e vigili del fuoco e condotte mediante l'ausilio di una gru. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia di Sannazzaro che dovrà accertare la dinamica dell'episodio.