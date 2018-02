Paura questa sera sull'Autostrada A26 Voltri-Sempione, nel territorio del comune di Carpignano Sesia, in provincia di Novara a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus e un'auto. Il pullman, che trasportava a bordo una scolaresca in gita scolastica, si è scontrato contro una vettura per cause da chiarire. Sul pullman viaggiavano 22 bambini e quattro insegnanti, che stavano rientrando a Varese dopo la gita. Nell'urto contro l'auto, la cui dinamica è ancora da accertare, tre bambini sono rimasti feriti. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato serie conseguenze: due sono stati ricoverati negli ospedale di Borgomanero mentre uno è stato trasportato al nosocomio di Vercelli.

Sul luogo dell'incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi e le cui eventuali responsabilità verranno adesso accertate, sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e ben cinque ambulanze. Fortunatamente, a parte il comprensibile spavento e le lievi conseguenze fisiche per tre dei piccoli studenti, la disavventura non ha procurato gravi danni.