in foto: Foto di repertorio

Incidente mortale nella notte a Clusane d'Iseo, provincia di Brescia. Ha perso la vita un ragazzo di 24 anni che viaggiava a bordo di una Ford. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe fatto tutto da solo: per ragioni ancora da ricostruire, sarebbe finito prima contro un muro al lato della carreggiata e poi avrebbe terminato la sua corsa schiantandosi contro un palo della luce. Il 24enne viaggiava da solo in auto e quindi nessun altro è rimasto coinvolto nell'incidente. Stando a quanto si apprende, è morto praticamente sul colpo.

Sconosciute restano le cause dell'improvviso sbandamento: un colpo di sonno, un malore improvviso, una banale distrazione o la velocità troppo elevata, queste le ipotesi. Il fatto, riferisce il Giornale di Brescia, è avvenuto in via Risorgimento di Clusane di Iseo, sulla Provinciale 12 intorno alle 4 di mattina. Sul posto sono intervenute due ambulanze, gli uomini della polizia stradale di Iseo e i vigili del fuoco di Sale Marasino. Per ora non è stata diffusa l'identità del ragazzo.