Brutto incidente stradale, all'alba di questa mattina, in via Tartini a Milano: intorno alle 5, un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, è piombata su nove veicoli parcheggiati all'altezza del civico 7, danneggiandoli. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale, che a bordo dell'auto, della quale il conducente ha presumibilmente perso il controllo, hanno rinvenuto soltanto il passeggero, privo di sensi: si tratta di un ragazzo di 25 anni, trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato in gravissime condizioni di salute; è in coma.

L'autista del veicolo è un egiziano di 29 anni, bloccato dalla polizia locale nella sua abitazione non lontano dal luogo dell’incidente. Si sarebbe allontanato subito dopo aver provocato l'incidente e prima che arrivassero i vigili urbani. È stato rintracciato grazie all’aiuto di alcune testimonianze e dei filmati delle telecamere di sorveglianza. Anche il ragazzo trovato nell’auto e ora in coma è egiziano ed è stato portato all’ospedale Niguarda, dopo essere stato ritrovato con il corpo per metà all'interno e per metà all'esterno dell'auto. L’autista, invece, ha riportato solo lievi ferite. Ora verranno effettuati i test dell'alcol per capire in che condizioni fosse l'autista quanto ha provocato l'incidente. Il 29enne si è però rifiutato di sottoporsi a ogni tipo di test e si trova ora negli uffici della polizia locale. La strada coinvolta dall'incidente è stata nuovamente aperta.