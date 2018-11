Auto si ribalta su corso Buenos Aires: due giovani feriti

L’incidente è avvenuto questa notte all’altezza di viale Tunisia. L’auto si è ribaltata per cause ancora da chiarire, non risultano altre persone o veicoli coinvolti. Estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, due ragazzi di 28 e 33 anni sono stati trasferiti in ospedale, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.