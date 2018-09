in foto: L’auto in fiamme a Milano

Una vettura è rimasta completamente carbonizzata la scorsa notte, a Milano. L'incendio è divampato in via Giuseppe Impastato, di fronte al campus dell'Azienda dei trasporti milanesi (Atm), vicino alla fermata della M3 San Donato. Non sono chiare le cause del rogo: i vigili del fuoco, accorsi sul posto in pochi minuti, sono riusciti a spegnere le fiamme circoscrivendole alla sola vettura. L'auto è stata completamente distrutta dal rogo, ma fortunatamente nessun'altra vettura è rimasta danneggiata e soprattutto nessuno è rimasto ferito. Si attende adesso di capire quale sia stata l'origine delle fiamme, se un corto circuito o, ipotesi più grave, un atto doloso. Solo poche ore prima dell'incendio in via Impastato un altro rogo si era sviluppato a Milano, sotto al ponte della Ghisolfa che attraversa i viali Monte Ceneri e Renato Serra: in quella circostanza erano state tre le auto distrutte dalle fiamme.