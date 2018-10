Incidente mortale nella notte tra martedì e mercoledì a Ghedi, in Bassa bresciana. Un'auto è finita in un canale provocando la morte di due persone. Secondo quanto ipotizzato dalla polizia stradale, giunta sul luogo dell'incidente insieme con il 118 e i vigili del fuoco, la vettura, che percorreva la Provinciale 668 verso Montichiari, avrebbe tentato un sorpasso finito male. L'uomo alla guida avrebbe infatti perso il controllo dell'auto quasi subito finendo nel corso d'acqua che corre parallelamente alla strada. Le due persone a bordo, rimaste incastrate, sono morte pochi secondi dopo l'incidente. Ancora da stabilire il motivo per cui il conducente dell'auto ne abbia perso il controllo, non riuscendo a rientrare sulla corsia di marcia dopo il sorpasso.