in foto: Pietro Romano

È Pietro Romano, tatuatore 41enne di Manerbio, la vittima del tragico incidente avvenuto oggi in una stradina di campagna di Offlaga. Stando a quanto riporta il Giornale di Brescia l'uomo era nato a Torino il 25 aprile 1978 e aveva aperto nel novembre 2018 Le Bateau Lavoir by P'ink, il suo studio a Manerbio. "Dopo 20 anni di arte e tattoo in giro per mezzo mondo, ho trovato un posto mio. Spero che abbia la stessa fortuna e filosofia dell’edificio a cui si ispira. In questo luogo mi auguro di poter esprimere al massimo me stesso, e condividere idee con chi lo vorrà",aveva scritto un anno fa Romano su Facebook.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Offlaga

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì a Offlaga. Stando a quanto ricostruito, l'automobile di Romano è uscita improvvisamente di strada ed è finita in un canale. Per il 41enne non c'è stato niente da fare, è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 a bordo di due ambulanze e di un'eliambulanza. Come detto, però, l'intervento dei sanitari è stato inutile. La dinamica è al vaglio degli agenti della stradale di Brescia e di Montichiari, ma secondo una prima ricostruzione l'uomo stava dalla prima ricostruzione percorrendo la strada che da Offlaga conduce alla 45 bis, quando nei pressi di una cascina, la sua Renault Megane è finita nella roggia Santa Faustina e si ribaltata. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.