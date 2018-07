in foto: Una fase del Milano rally show (LaPresse)

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito ieri a Milano, in occasione della prima giornata di gara del "Milano rally show 2018", competizione motoristica cittadina che si svolge in diverse zone di Milano. L'uomo rimasto ferito in modo serio è un commissario di gara, che è stato investito da un'auto fuori controllo. La vettura è uscita dal tracciato allestito al velodromo Vigorelli, scavalcando le barriere di sicurezza dopo che il pilota che la guidava ne ha perso il controllo. Si sarebbe trattato dunque di un incidente di gara. Il commissario è stato investito in pieno: le sue condizioni erano apparse in un primo momento molto gravi, anche se dopo il suo trasporto d'urgenza all'ospedale Niguarda si sono rivelate meno critiche. L'uomo, che ha riportato diverse fratture alle braccia e alle gambe e delle contusioni all'addome, resta comunque ricoverato in prognosi riservata. In ospedale è finito, ma solo per accertamenti, anche il conducente dell'auto, le cui condizioni però non destano alcuna preoccupazione.

L'incidente non ha influito sullo svolgimento del "Milano rally show", che è proseguito sia ieri sera e proseguirà anche nella giornata odierna con nove prove speciali tra l'ex area Expo, "La pista" di Arese (vicino al centro commerciale) e il velodromo Vigorelli. Si tratta di una competizione motoristica riservata sia ad auto da rally attuali sia a vetture storiche (come la Lancia Delta integrale e la Lancia Stratos), alla quale partecipano circa 60 equipaggi.